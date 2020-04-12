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توضيح هام للمستفيدين الجدد من مخصصات الشؤون الاجتماعية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:08 - 12 ابريل 2020
شيكات الشؤون شيكات الشؤون
جوال
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أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن المستفيدين الجدد من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه سيتم إرسال رسائل عبر الجوال للأسر التي تم إضافتها حديثاً إلى سجلات مخصصات التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، والذين يبلغ عددهم 10 ألاف أسرة جديدة.

وأشارت إلى أن الأسر التي تمت إزالة الحجب عنها وإعاداتها إلي البرنامج سيرسل لهم أيضاً رسائل عبر الجوال، في حين أن باقي الأسر التي تستفيد لن يرسل لها كونها تستفيد بشكل طبيعي.

وأضافت "حتى اللحظة يُجرى دراسة ألية صرف تلك المخصصات من قبل سلطة النقد"

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