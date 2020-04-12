رئيس الاحنلال ريفلين يرفض قبول تمديد غانتس لتشكيل الحكومة الجديدة

رفض رئيس الاحتلال الإسرائيلي روؤفين ريفلين، اليوم الاحد، قبول تمديد رئيس كتلة "ازرق ابيض" بيني غانتس، حول تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة الـ21.

وأكدت القناة 12 العبرية، ان رئيس الاحتلال ريفيلن رفض قبول تمديد تشكيل حكومة إسرائيلية لمدة 14 يومًا إضافية، مشيرةً إلى أن المدة القانونية المقررة 28 يومًا بشأن الحكومة الجديدة قد انتهت نتيجة تعثر غانتس وخصمه بنيامين نتنياهو للاتفاق حول تشكيلها.

وفي السياق، ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، أن محاولات الطرفين اليساري واليمني مستمرة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضحت الصحيفة، أن فريق تفاوضي إسرائيلي يعمل جاهدًا لإتمام اخراج الصيغة النهائية المطلوبة لتشكيل حكومة طوارئ، رغم ازمة فيروس كورونا المتفشية في الدولة.

وشهد الاحتلال الإسرائيلي انتخابات إسرائيلية ثالثة للكنيست الـ21 في مارس الماضي، إذ حصل حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو على 36 مقعدًا وحزب "ازرق ابيض" برئاسة بيني غانتس على 33 مقعدًا، والقائمة العربية المشتركة على 15 مقعدًا، وإسرائيل بيتنا سبعة مقاعد.