تردد قناة ذكريات السعودية على القمر الصناعي عرب ونايل وياه سات

في ظل استمرار تشديد المملكة العربية السعودية إجراءاتها لمنع تفشي فيروس كورونا، أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قناة ذكريات الترفيهية، للترفيه عن المواطنين السعوديين.

وتهدف قناة ذكريات السعودية للترفيه عن المواطنين السعوديين، لاسيما بعد فرض حالة التجوال والحجر المنزلي الالزامي، والتخفيف عن الحالة النفسية لهم.



تعريف قناة ذكريات السعودية

وانطلق بث قناة ذكريات يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020، في حين تعتمد القناة على نقل ما قبل زمن الانترنت، وإعادة إحياء الزمن الذي كانوا فيه المواطنين الجلوس امام شاشة التلفاز لمشاهدة البرامج والأفلام والمسلسلات المتنوعة.

قناة ذكريات الكلاسيكية افتتحت في فترة التسعينيات الماضية، لتبدأ بثها الإعلامي السلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم وبعدها رسوم متحركة للأطفال، وغيره من البرامج الترفيهية، واليوم أعادت فتح قناتها التي تهدف لترفيه المواطنين.

قناة ذكريات لم يقتصر بثها على المسلسلات والبرامج والرسوم المتحركة، بل تبث أيضًا مشاهد لدوري كرة القدم المحلية.



ترددات قناة ذكريات السعودية:

وتعرض قناة ذكريات بثها على الأقمار الصناعية الثلاث عرب ونايل وياه سات، كما أنشأت لها حساب على منصة "تويتر".

تردد قناة ذكريات على القمر الصناعي نايل سات:

اما على القمر الصناعي نايل سات، 12284 على استقطاب عمودي وترميز 27500، أو 12149 استقطاب أفقي ونفس الترميز.



تردد قناة ذكريات على القمر الصناعي عرب سات:

وسجلت القناة ترددها على القمر الصناعي عربسات على النحو التالي هي 12149، 11230، 12015، على استقطاب أفقي وبنفس معد الترميز 27500.

تردد قناة ذكريات على القمر الصناعي ياه سات:

وستجد تردد ذكريات على القمر الصناعي ياه سات 11746 باستقطاب افقي وترميز 27500.

وضعت قناة ذكريات حسابها على حسابها علىى"توينر"، من خلا تغريدة مثبتبه للبث المباشر، وللانتقال على حساب القناة، اضغط هنا.

وأشار رئيس لجنة تسيير الأعمال بهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية خالد الغامدي إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة من خلال بث قناة ذكريات تزامنا مع قرار منع التجّوال داخل المملكة، بهدف الترفيه عن المواطنين في منازلهم.

وأوضح ان قناة ذكريات تملك 460 ألف عمل بين برامج ومسلسلات ستقدم للمشاهدين، مبينًا أن القناة عدّت خطة خاصة لشهر رمضان ستعلن قريباً.

