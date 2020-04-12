تسجيل 19 حالة جديدة بفيروس كورونا في سلوان بالقدس المحتلة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في سلوان بالقدس المحتلة.

وحمل ملحم في بيان صحفي اليوم الاحد، إسرائيل المسؤولية كاملة عن حياة أهلنا في المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن إجراءات الاحتلال تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية في المدينة.

وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع أهلنا واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، خاصة وزارة شؤون القدس والمحافظة، والصعوبات التي تقف أمامهم خلال قيامهم بواجبهم في تقديم الخدمات لأهلنا جراء المعيقات التي توضع من قبل الاحتلال، التي كان آخرها اعتقال وزير القدس ومحافظها.

ووفق مصادر محلية، فإن عدد الإصابات في المدينة المحتلة بلغ (36) إصابة، بينما تشير مصادر حقوقية الى ان الإصابات بين أهلنا في القدس المحتلة تتراوح بين (65-70) حالة، ما يرفع إجمالي الاصابات في فلسطين إلى 268، إضافة إلى 36 إصابة غير مؤكدة في القدس المحتلة بسبب رفض وزارة الصحة الإسرائيلية الافصاح عن العدد الحقيقي للإصابات بين أهلنا في المدينة.

وحيت الحكومة، أهلنا المرابطين في المدينة، وشكرتهم على وعيهم وسرعة استجابتهم للتعليمات والتدابير الوقائية، والتزامهم بالاعلان عن أية إصابة بينهم.

وادانت الإجراءات التي تعطل قيام الهيئات والمؤسسات الوطنية بواجباتها تجاه أهلنا، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لحمل إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق القانون الدولي.