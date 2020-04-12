"الجهاد" تنظم حملة توزيع طرود غذائية على العاملين في ترحيل النفايات الصلبة بغزة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة، اليوم الاحد، حملة توزيع طرود غذائية على العاملين في ترحيل النفايات الصلبة، في إطار واجبها الوطني والأخلاقي بالوقوف إلى أبناء شعبنا في ظل الإجراءات الوقاية المتخذة للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

وقال مسؤول حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة الأستاذ خميس الهيثم :إن الحملة تأتي كلمسة وفاء من الحركة لصناع الجمال الذين يخاطرون بحياتهم من أجلنا لكي نعيش حياة سليمة"

وأضاف أن هؤلاء العاملين يقفون خط الدفاع الاول في ظل هذا الوباء المنتشر، والخطير.

وأشار الهيثم إلى أن الحركة مستمرة في حملاتها الإغاثية والتوعوية والخدماتية لأبناء شعبنا, مؤكدًا أن حملة صناع الجمال لن تكون الأولى والأخيرة فقد سبقها حملة (وطهر بيتي) وحملة (صحتك بتهمنا) وحملة من (بيت الله إلي بيتك)، وسيتبعها العديد من الحملات في الأيام المقبلة.

بلدية غزة بدورها

وتوجه ماجد سكر رئيس قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة في بلدية غزة, الشكر والعرفان لحركة الجهاد الإسلامي على وقوفها إلى جانب أبناء شعبها في كل الأوقات, وعدم ادخارها أي جهد لمساعدة الفئات الأكثر حاجة في قطاع غزة.

وطالب سكر، بضرورة وقوف الجمعيات الخيرية إلى جانب هؤلاء العمال الذين يقومون بجمع النفايات للحفاظ على غزة نظيفة سليمة من كل الأمراض, في ظل ظروفهم المادية الصعبة.







