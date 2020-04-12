تدريبات على إجلاء مرضى كورونا بواسطة سلاح جو العدو

ذكرت مصادر "اسرائيلية" اليوم الأحد بأن أسراب من مروحيات سلاح الجوية طورت قدرات جديدة - إجلاء مرضى فايروس كورونا من مكان إلى آخر- وذلك في الأسبوع الماضي حيث أجرى السرب 114 من مروحيات اليسعور تدريباً جويًا لاختبار القدرة الجديدة على إجلاء المرضى والحاملين للفايروس.

و أفاد موقع القوات الجوية على شبكة الإنترنت أن المهمة تقوم على التعاون بين الأطقم الجوية والميكانيكيين والأطقم المحمولة جوا، وحدة الإنقاذ التكتيكي للقوات الجوية (الوحدة 669) وقال إنه بالتعاون مع الطبيب المعالج والميكانيكي المحمول جواً، تم التحقق في إمكانية استخدام خلايا العزل في مروحيات اليسعور.

وقال رئيس العمليات الفنية في سرب 123 - وهو سرب مروحيات من طائرات "بلاك هوك"- تقدر أن مهمتها ستكون نقل المرضى من المستشفيات البعيدة إلى وسط البلاد، إذا كان هناك اكتظاظ في المستشفيات.

وقال ضباط السرب أن اختبار الهليكوبتر قبل الإقلاع يتم باستخدام القفازات، وجميعهم يرتدون أقنعة. الميكانيكي المحمول جواً لديه مجموعة عزل شخصية تتضمن بدلة واقية وقناع للوجه وحامي للعين وقفازات يمكن التخلص منها حيث يكون الميكانيكي محمي من الرأس حتى أخمص القدمين.