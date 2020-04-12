ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في اسبانيا وأرقام مرعبة لوفيات اوروبا

أعلنت السلطات الاسبانية، اليوم الاحد، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الدولة، بعد تسجيل حالات وفيات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة الاسبانية، ارتفاع أعداد وفيات كورونا إلى 17 ألف بعد تسجيل 609 حالات وفاة جديدة، في وقت ارتفعت اعداد الإصابات لأكثر من 161 ألف حالة.

وبيّنت السلطات، أنها لا زالت تشدد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، ومكافحته.

في السياق، ذكرت وكالة فرنس برس، ان اعداد الإصابات نتيجة فيروس كورونا في أوروبا ستتخطى عتبة الـ 75 ألف وفاة.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت 12/4/2020، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا حول العالم إلى أكثر من 109 ألف، بينما وصلت اعداد الإصابات لأكثر من مليون و700 ألف.