وزارة الأشغال: ترشيح ملفات  207 وحدة سكنية مهدمة كليا للاعمار للصرف المالي

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي يوسف سرحان أنه تم الانتهاء من ترشيح ملفات ( 207) وحدة سكنية مهدمة كليا ( العدوان الإسرائيلي لعام 2014) للاعمار، حيث تم تجهيز ملفاتهم للصرف المالي ضمن منح المؤسسات الدولية وكالة الغوث الدولية UNRWA ومؤسسة UNDP ومؤسسة UNOPS .

وشدد م. سرحان أن طواقم الوزارة عملت ضمن حالة الطوارئ من أجل تجهيز هذه الوحدات السكنية لإعادة الاعمار، متوقعا أن يتم الصرف قريبا من خلال البنوك وفقا لنظام حالة الطوارئ الذي تعمل به البنوك الفلسطينية.

وأكد م. سرحان على أن العمل ضمن ملف الاعمار مستمر ولم يتوقف وأن نسبة الإنجاز في ملف إعادة الاعمار وصلت إلى 90% من أصل 12 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي في حرب 2014 وما قبلها وما بعدها.

وأشار م. سرحان إلى أن إلى طواقم الوزارة الهندسية قامت خلال الأيام الماضية بعمل حوالي 70 زيارة ميدانية فيما يخص حالات إعادة الاعمار، وتم ترشيح عدد من حالات الأضرار الجزئية ضمن برامج الترميم بالوزارة.

وشدد م. سرحان على أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية تعمل على مدار الساعة وضمن حالة الطوارئ لإنجاز ملفات المواطنين والتسريع في الحالات العاجلة، متمنيا السلامة والأمان لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني .