قوات الاحتلال تفرج عن أسير من رام الله

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، عن الأسير حافظ عمر من سكان مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير الشاب عمر بعد اعتقال دام عامًا كاملاً في السجون، في حين سيخضع الأسير إلى الحجر المنزلي لمدة 14 عامًا، بحسب الإجراءات الصادرة من الجهات الحكومية الفلسطينية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورغم انتشار وباء كورونا، تواصل القوات الإسرائيلية اعتقال أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني داخل المعتقلات، وسط تخوفات من انتقال العدوى إليهم، في ظل تدهور الحالة الصحية والمعيشية للسجون.

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أعلن في تاريخ 1/4/2020، إصابة أسير محرر من بلدة بيتونيا يبلغ من العمر 19 عاما بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم واحد من إطلاق سراحه من معتقل عوفر.