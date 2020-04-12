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آلية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الثلاثاء المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:17 - 12 ابريل 2020
فحص اسماء المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية 2019 فحص اسماء المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية 2019
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أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه تم تأمين كافة الموارد المالية اللازمة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لكافة المستفيدين.

و كانت وزارة التنمية أعلنت في وقت سابق من الاسبوع الماضي أنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لجميع المستفيدين في غزة والضفة والقدس، يوم الثلاثاء المقبل.

 و وفقاً للآلية التي سيتم اتباعها لتأمين صرف المخصصات، فأوضحت سلطة النقد بأن كافة المصارف ستفتح يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين حتى الساعة 4 مساءاً لخدمة مستفيدي الشؤون الاجتماعية، حيث سيتمكن المستفيدون من السحب عن طريق بطاقة الصراف الألي ومن لا يملكها فمن داخل الفروع.

جدير بالذكر، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بصرف المساعدات التي تقدمها الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنمسا لصالح العائلات الفلسطينية الفقيرة والمعوزة في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية.

 

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