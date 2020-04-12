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الاحتلال يزعم رصد حوامة أطلقت من غزة واخترقت الاجواء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:09 - 12 ابريل 2020
حوامة حوامة
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زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد 11/4/2020  رصد حوامة صغيرة اخترقت أجواء "الغلاف" من منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مواقع الاحتلال ، فإن الحوامة اخترقت أجواء الغلاف لمسافة 20 مترًا.

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