ظريف يبحث مع الأمم المتحدة العقوبات الأمريكية

بحث وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بأن ظريف بحث هاتفياً مع جوتيريش العقوبات الأمريكية وأحدث التطورات المتعلقة باليمن.

تجدر الإشارة إلى أن الضغوط الاقتصادية تزايدت على إيران خلال الفترة الماضية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

ومنذ ذلك الحين، تمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تعد واشنطن الأمور لما كانت عليها وترفع كافة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.