منتدى المهندس يطمئن على صحة الأسير المهندس محمد الحلبي ويدعو للإفراج العاجل عنه

أجرى منتدى المهندس الفلسطيني مساء اليوم السبت اتصالاً هاتفيا مع زوجة الأسير المهندس محمد الحلبي للاطمئنان على صحته داخل سجون الاحتلال بعد التقارير الواردة من داخل السجن على تدهور طرأ على حالته الصحية نتيجة سلسلة التحقيق القاسي الذي تعرض له الأسير المهندس الحلبي.

وأكد منتدى المهندس الفلسطيني وقوف كافة الزملاء المهندسين إلى جانب الأسير في قضيته العادلة.

يشار إلى أن منتدى المهندس الفلسطيني أطلق العام الماضي حملة لمناصرة الأسير المهندس محمد الحلبي أثناء جلسات المحاكمة التي تعرض لها العام الماضي.

وجدد منتدى المهندس مطالباته لكافة الجهات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الإفراج العاجل عن المهندس الحلبي في ظل ما يتعرض له من ظروف صحية صعبة.

وأشاد منتدى المهندس الفلسطيني ببيان اتحاد المهندسين العرب الذي طالب بالإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال في ظل ظروف جائحة كورونا التي يمر بها العالم، كما وطالب منتدى المهندس الفلسطيني بضرورة تحرك اتحاد المهندسين العرب على جميع المؤسسات الحقوقية الدولية للمطالبة بالإفراج عن الأسير المهندس محمد الحلبي الذي اعتقل بدون أدنى مبرر من هذا الاعتقال.

واعتقل الحلبي، وهو مدير مؤسسة الرؤية العالمية في القطاع المتخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، أثناء عودته من مدينة القدس عبر معبر بيت حانون/إيرز مع القطاع بعد اجتماع دوري.