في ألمانيا ولأول مرة.. عدد المتعافين يزيد عن الإصابات

سجل معهد "روبرت كوخ" لعلم الفيروسات في برلين، زيادة في أعداد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا ليتجاوز لأول مرة عدد المصابين منذ انتشار الوباء.

وقال المعهد، ان عدد حالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا هو 120479. وحتى الآن تم شفاء 60200 مريض. وتوفي نتيجة هذا المرض 2673 شخصا في مختلف أنحاء البلاد ، وبذلك يكون عدد المصابين 57606.

وبين المعهد ان ولاية بافارياتبقى بؤرة المرض ومركز انتشار الفيروس في ألمانيا، حيث وفقا للمعهد، تعرض للإصابة بالفيروس 32282 شخصا وتوفي 786

وتأتي في المرتبة الثانية منطقة شمال الراين وستفاليا مع 24267 إصابة و 495 حالة وفاة، تليها منطقة بادن فورتمبيرغ مع 24078 إصابة و649 وفاة.