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تحديد تاريخ انحسار كورونا في الولايات المتحدة !

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:45 - 12 ابريل 2020
واشنطن واشنطن
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توقع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية ، أن تأخذ أزمة فيروس كورونا في الانحسار بحلول شهر نوفمبر المقبل وإن الحياة ستعود إلى طبيعتها في الولايات المتحدة.

وقال انه في 3 نوفمبر المقبل سيتمكن الامريكان على التصويت في الانتخابات الرئاسية وبشكل مباشر وليس عبر البريد، في حال استمرت الحكومة الأميركية في فرض التدابير اللازمة لاحتواء كورونا.

 وتبقى قضية التصويت عبر البريد في الانتخابات محل نزاع بين الجمهوريون والديمقراطيون ، إذ يعتبره الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب، بأنه "أمر خطير، وليس في مصلحة الحزب."

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