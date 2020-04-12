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400 الف "اسرائيلي "عاطلين عن العمل حتى وأن رفع الإغلاق الكامل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:30 - 12 ابريل 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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توقع  التقرير الصادر عن بنك إسرائيل ووزارة المالية ومجلس الاقتصاد الوطني الإسرائيلي بقاء أكثر من 400 ألف "إسرائيلي" عاطلين عن العمل، بعد أن خرجوا في إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا ، مشدداً على ان العدد سيبقى بلا عمل حتى وإن رفع الإغلاق الكامل.

 ووفقًا للتقرير، فإنه في حال استمر الإغلاق لثلاثة أسابيع أخرى، فإن نسبة العجز في الإنتاج ستزيد عن 11%.

ويؤيد التقرير بدء إجراءات إعادة فتح أماكن العمل للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمرافق الاقتصادية

 وأوصى التقرير بإعادة استئناف النشاط الاقتصادي مبدئيًا في المرافق التي تساهم بنسبة كبيرة في نمو الناتج المحلي العام وتتمتع باحتمالية ضئيلة في انتقال العدوى بين مستخدميها.

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