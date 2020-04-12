الاحتلال يفرض قيود مشددة على4 أحياء في القدس وزعيم المتشددين يرفض الاجراءات

عبّر وزير الصحة "الإسرائيلي" يعقوب ليتسمان الذي يتزعم حزب "يهودوت هتوراة" المتشدد، اليوم الأحد 12/4/2020 ، عن رفضه "التمييز" من خلال فرض قيود على أحياء يقطنها الحريديم، فيما لم يتم فرض ذلك على باقي الأحياء والمدن الأخرى.

قيود جديدة فرضتها حكومة الاحتلال خلال اجتماعها عبر الهاتف ، والتي تم إقراراها والموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة بفرض قيود مشددة على 4 أحياء في القدس يعيش فيها متشددون يهود، وذلك بدءًا من الساعة 12 ظهرًا.

وقال ليتسمان وفقا لموقع "يديعوت أحرنوت" أنه يجب وضع معايير واضحة ومتساوية لجميع المدن والمناطق والأحياء في "إسرائيل"، بغض النظر عن عدد السكان وانتمائهم الفكري والديني.

وطالب بتطبيق الإجراءات المتخذة على جميع الأحياء، معتبرًا ما جرى "خطوة مضللة."