روحاني : حررنا أرصدة جمدتها امريكا في لوكسمبورغ بقيمة 1.6 مليار دولار

أكد حسن روحاني الرئيس الإيراني اليوم الأحد 12/4/2020 ، ان وضع ايران في مواجهة كورونا أفضل من الدول الاوروبية ، رغم العقوبات .

وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لادارة مكافحة فيروس كورونا أعلن روحاني عن استئناف الأعمال قليلة الخطورة من الناحية الصحية، في محافظة طهران، اعتباراً من 18 نيسان/أبريل، مع مراعاة التعليمات الصحية.

وبين أن المحافظات الأخرى، بدأت يوم أمس السبت، بتطبيق برنامج التباعد الاجتماعي الذكي، من خلال انطلاق فعاليات المشاغل والأعمال القليلة الخطورة. وأوضح روحاني أن "الطواقم الطبية الإيرانية، سطرّت التضحيات من أجل الشعب للحد من انتشار فيروس كورونا"، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة في توفير السلع الأساسية.

وأعلن الرئيس الإيراني أن "رجال القانون والمصرف المركزي والخارجية الإيرانية، سجّلوا انتصاراً عبر إيقاف تجميد أرصدتنا في لوكسمبورغ"، مضيفاً أن إيران تمكنت من "تحرير 1.6 مليار دولار من الأميركيين في لوكسمبورغ، على الرغم من مساعيهم لمنعنا من ذلك".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران أكثر من 70 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 4,357 حالة.