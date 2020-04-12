بمليون دولار..الزراعة تقدم مساعدات عاجلة لقطاعي الإنتاج الحيواني والنباتي

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الأحد 12/4/2020، عن تقديم مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي والهام في ظل أزمة "كورونا"، وتعزيز صمود العاملين فيه.

ووفقاً للوزارة، فيأتي ذلك لتعزيز صمود المزارعين، ومربين قطاع الدجاج اللاحم في ظل أزمة كورونا، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار العملية الانتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي.

وذكرت الوزارة في بيان وزعته اليوم الأحد12-4-2020، أن قيمة المساعدات العاجلة بلغت (مليون دولار) بتمويل مباشر من لجنة متابعة العمل الحكومي، مشيرة إلى أنها ستُقدم على مراحل لكلا القطاعين الحيواني والنباتي.

وقالت الوزارة أنه سيكون نسبة 40% من هذا المبلغ لمربي الدجاج اللاحم المتضررين من انتشار وباء "كورونا" ستوزع على مرحلتين، و60% لمزارعي الخضروات سواء في الدفيئات الزراعية أو الحقل المفتوح، ستوزع أيضاً على مرحلتين أو ثلاث مراحل

كما أوضحت الزراعة أنها ستبدأ بتوزيع المساعدات لمربي الدجاج اللاحم ، وذلك من خلال تقديم أعلاف للمربين بشكل مباشر، لافتة إلى أن عدد المستفيدين في المرحلة الأولى يبلغ (428) مزارع.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم اختيار المستفيدين ضمن معايير وزارة الزراعة، لافتة إلى أن عملية توزيع المساعدات على مربي الدجاج اللاحم ستبدأ خلال هذا الأسبوع، كما سيليه قطاع الانتاج النباتي الذي من المقرر البدء بمساعدته خلال الشهر الجاري.