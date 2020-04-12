تنقل مسلسلات رمضان 2020: تردد قنوات أم بي سي "mbc"

بدأ العد التنازلي لبداية شهر رمضان المبارك 2020، الذي ينتظره العالم العربي والإسلامي، ويأتي هذا العام في ظل الحجر المنزلي كاجراء وقائي نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستعد المشاهدون، لمتابعة برامج ومسلسلات رمضان 2020، حيث تحظى قنوات شبكة وقنوات أم بي سي mbc بأهمية كبرى لدى المشاهدين.

وتعد "قنوات ام بي سي" من أهم القنوات الناقلة حصريا لجميع مسلسلات رمضان وسوف نعرض لكم التردد والمسلسلات التي سوف تنقل عبر شاشتهم أم بي سي مصر والعراق وغيرها..

تردد قناة أم بي سي mbc

قناة أم بي سي دراما ، هي القناة الأكثر شهرة وتفاعل بين المشاهدين ، وخصوصا في شهر رمضان المبارك 2020 ، ولهذا دائما نوفر جميع ترددات القنوات ، عبر موقع إقرأ نيوز ونتعرف علي تردد قناة mbc داما عبر النايل سات..

تردد قناة mbc دراما على النايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11559.

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama

تردد قناة mbc + دراما على عرب سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12284.

القمر الصناعي: عرب سات – arabsat

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: MBC Drama

القناة تعرض بجودة عالية ، وهي تقدم مسلسلات متخصصة والأقوى في رمضان 2020 بجانب القنوات المشتركة في الانتاج والبرامج التي تنتجها القناة في رمضان.