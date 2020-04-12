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الشخرة :لم نسجل اي إصابات ليستقر العدد عند 268 بفيروس كورونا وشفاء حالة جديدة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:20 - 12 ابريل 2020
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الشخرة :لم نسجل اي إصابات ليستقر العدد عند 268بفيروس كورونا وشفاء حالة جديدة يرفع عدد المتعافين عن 58

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