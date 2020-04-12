الشخرة :لم نسجل اي إصابات ليستقر العدد عند 268 بفيروس كورونا وشفاء حالة جديدة

الشخرة :لم نسجل اي إصابات ليستقر العدد عند 268بفيروس كورونا وشفاء حالة جديدة يرفع عدد المتعافين عن 58
تحميل كتاب عظائم الدهور للكاتب أبو علي الديبيزي pdf - الذي تنبأ بفيروس كورونا
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