تزايد أعداد المقدسيين المصابين بـ"كورونا" مؤشر خطير يكشف عنصرية وتلاعب الاحتلال

دق ناقوس الخطر بالأمس مدينة القدس أن أُعلن عن تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا 9 منها في بلدة سلوان لوحدها ليكون العدد هو الأكبر منذ بداية الفيروس وليضع بلدة سلوان وغيرها من البلدات كحي الثوري وحي واد قدوم وحي راس العامود وحي عين اللوزة ، أمام المحك وخاصة في ظل التمييز العنصري من الاحتلال في طريقة تعامله مع المصابين بالفيروس في البلدة ، ومنع السلطة من تقديم اي مساعدة سوى عن طريق المؤسسات الرسمية.

الاحتلال ومنذ اليوم لإنتشار فيروس كورونا ، يتعامل بعنصرية كاملة مع القدس والبلدات العربية في الداخل المحتل ، وسط احتكاك محدود من السلطة التي تقوم برصد الإصابات وفقا لما يصلها وإعلان القدس كمحافظة من محافظات الوطن .

مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، أكد بأنه سجل 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرفع عدد الاصابات في القدس المحتلة وبلداتها ل65 حالة .

وقال مركز حلوان انه تم تسجيل 9 حالات في حي واد قدوم، من بينها زوجان تم اكتشاف إصابتهما، يوم الثلاثاء الماضي، بينما بقية الحالات تم اكتشافها، مساء السبت، وهي لأشخاص خالطوا الزوجين المصابين.

وبين مركز معلومات وادي حلوة إن سلطات الاحتلال استمرت في ممارساتها القمعية، بالاعتقال واقتحام الأحياء المقدسية، رغم إجراءات تحديد الحركة وتعطيل العديد من المصالح التجارية والمؤسسات التعليمية، للوقاية من تفشي وباء كورونا.

عبد الله صيام نائب محافظ القدس ، قال ان بلدة سلوان الصامدة سجلت بالأمس إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا ،مشيراً الى ان تسجيل هذا العدد في يوم واحد مؤشر خطير على وضع المواطنين في القدس كونهم يواجهون المجهول بقدرتهم الخاصة بعيداً عن أي مساعدة من الاحتلال .

وبين خلال تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم" ان المواطن في القدس يعيش بوعي كامل ، وهو حارس أمين على مدينة القدس ، فالمواطن يعزل نفسه بعيداً عن أسرته ، ولكن البلدة القديمة من اكثر المناطق اكتظاظاً ، ولايوجد أماكن لعزل المخاطين.

وبين صيام ان المصابين يتم علاجهم داخل المشافي "الاسرائيلية" ، ويتم متابعة حالتهم ، أما عن باقي الأفراد المحتاجين الى الحجر الصحي فهناك فندق يتم وضع المصابين ، ولكن الحالات في إزدياد ، متمنياً الشفاء للمرضى.

وشدد على ان محافظة القدس على تشابك تام مع المؤسسات المقدسية سواء كانت صحية او اجتماعية ، موضحاً ان كافة المؤسسات في خندق واحد .

وأوضح انه تم تشكيل لجان في كافة احياء القدس ليكونوا حراس آمنيين وتقديم ما يلزم لمساعدة المرضى من المقدسيين ، معتبراً ان الامر يحتاج الي جهد كبير جدا لمكافحة هذا الوباء.

ويشار الى ان الاحتلال "الاسرائيلي" ومنذ اليوم الأول يحاول إخفاء أعداد المصابين بفيروس كورونا ، والتلاعب بمشاعر المقدسيين والتلاعب في المعلومات وتضخيمها ، مما يضع المقدسيين في المعركة لوحده.