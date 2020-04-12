تشهد أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الأحد 12/4/2020، استقراراً في الأسواق المحلية، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورغم حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد، إلا أن الأسعار تشهد حالة استقرار ويجري متابعتها من قبل طواقم الجهات الحكومية للحفاظ على أسعارها مستقرة وضمان عدم ارتفاع سعرها للمواطن.

وفيما يلي أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الأحد 12/4/2020:

خيار: 5 – 6 ك = 10 شيكل

بندورة: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شيكل

بصل بلدي: 4 ك = 10 شيكل

بصل مصري: 7 ك = 10 شيكل

كوسا: 5 – 6 ك = 10 شيكل

باذنجان: 4 – 5 ك = 10 شيكل

سبانخ: 1 ك = 3 شيكل

و2ك = 3شيكل

ملوخية: 3 شيكل

و3 – 4 ك = 10 شيكل

فول أخضر: 2 شيكل

بازيلاء: 6 – شيكل

فاصوليا خضراء: 6 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

تومة (وقية): 2 شيكل

ملفوف: 2 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

سبانخ: 3 شيكل

زهرة: 2 شيكل

فلفل (وقية): 2 شيكل

جزر: 2 شيكل