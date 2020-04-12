مالية غزة تصرف رواتب بدل المياومة عبر البريد اليوم

اعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الأحد 12/4/2020 ، عن صرف رواتب بدل المياومة عن شهر 02/2020 اليوم الاحد 12/04.

وقالت المالية انه سيتم صرف الرواتب في تمام الساعة 11:00 صباحاً في كافة فروع بنك البريد.