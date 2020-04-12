وفيات الاحتلال بكورونا يرتفع لـ"103" وزيادة الاصابات ..والكمامات إلزاميه بدءاً من اليوم

أعلنت وزارة صحة الاحتلال اليوم الاحد 12/4/2020 ، ارتفاع أعدد المصابين بالفايروس إلى 10,878 اصابة، بينهم 174 حالتة خطيرة .

وأكدت وزارة الصحة" الاسرائيلية" ارتفاع اعداد الوفيات حيث وصل لـ 103 بعد وفاة رجل "إسرائيلي"، يبلغ من العمر 63 عاما، فجر اليوم، جراء إصابته بفايروس الكورونا.

وفي ذات السياق، قال الموقع العبري، إن الحكومة الإسرائيلية قررت الليلة، فرض لبس الكمامات الواقية، في الشوارع، بدءًا من صباح اليوم الأحد.

وقررت حكومة الاحتلال، خلال جلسة مشاورات هاتفية، عقدتها الليلة الماضية، تقسيم منطقة القدس، لخمس مربعات، لفرض حظر التجول عليها، ضمن خطة مكافحة تفشي الكورونا

يشار الى أن وزارة الصحة الإسرائيلية حذرت من نتائج تفشي الكورونا في البلاد، مشيرة الى احتمالية اصابة عشرات الآلاف في إسرائيل، حتى نهاية شهر مايو القادم.