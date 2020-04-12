فيديو ..مواطنون بالدقهلية يرفضون دفن طبيبة مصابة بكورونا والشرطة تتدخل

منذ قليل.. .......... الشرطة تتدخل لدفن طبيبة توفيت بفيروس كورونا بعد احتجاج أهالي قرية "شبرا البهو فريك" بمحافظة الدقهلية **************************************************************************** Gepostet von ‎أنباء سوهاج‎ am Samstag, 11. April 2020

شهدت محافظة الدقهلية اعتراض عدد كبير من المواطنين على دفن طبيبة في المحافظة توفيت بسبب فيروس كورونا المستجد ، خوفاً من الاصابة بالعدوى ، مما اضطر الشرطة المصرية لاستخدام الغاز المسيل للدموع للتمكن من دفن الطبيبة وتفريق المتجمهرين.

وبين شهود عيان ان حشد كبير من المواطنين احرقوا كوماً من القش ليحول دون دفن المرأة في المقبرة المحلية.

وألقت شرطة على 15مواطناً من الأهالي بتهمة التحريض على أعمال الشغب ، وتم دفن الطبيبة المتوفاة في قرية زوجها فيما بعد تحت مراقبة قوات الأمن.

تم نقل جثة الطبيبة (64 عاما)، التي توفيت في مستشفى الحجر الصحي، إلى قرية زوجها في الدقهلية في بدء الأمر لدفنها، مما أثار احتجاج الأهالي في الشارع.