أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 12/4/2020، تشهد حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسة.

ونوهت الإدارة العامة إلى قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن حالة الطرق في قطاع غزة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت الإدارة العامة لشرطة المرور أن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر.

وفي حال وقوع الحوادث، دعت الإدارة العامة لشرطة المرور السائقين لتحريك سيارتهم لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنه التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنها إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.