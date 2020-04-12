كورونا يعود للصين وتسجيل الاصابات الأعلى خلال شهر..والإصابات الصامتة تتضاعف

بدأ فيروس كورونا استعادة عافيته بعد شهر من السكون في الصين ، حيث اظهرت إحصائيات جديدة لوزارة الصحة الصينية بتسجيل 99 حالة جديدة ، وهو ما يزيد مرتين عن اليوم السابق ليصل لأعلى مستوى له خلال شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض "الصامتة" زادت الضعف لتصل إلى 63 في 11 إبريل مقابل 34 في اليوم السابق.

وكانت تقريبا كل حالات الإصابة الجديدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ السادس من مارس، لمسافرين من الخارج، مقابل حالتين فقط من بين الحالات التسع والتسعين الجديدة منقولتين محليا

وأعلنت شنغهاي 52 حالة إصابة جديدة في 11 إبريل كلها لصينيين قادمين من الخارج حسبما قالت لجنة الصحة المحلية الأحد.

ومن بين الحالات الجديدة في شنغهاي جاءت 51 حالة من روسيا في العاشر من إبريل نيسان. أما الحالة الثانية والخمسين فكانت لصيني وصل إلى شنغهاي من زيارة لكندا.

ويشار الى أن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي تبلغ حتى الآن 82052 حالة في حين يبلغ عدد الوفيات 3339 حالة