أسيران من "الجهاد "يدعوان الجماهير بمنع أي مظاهر احتفال بسبب كورونا

قرر الأسيران رياض حسن أبو صفية و والأسير ثائر يوسف حمدان ، منع أي مظاهر استقبال أو احتفال، بمناسبة تحررهما من سجون الاحتلال، في هذا الظرف الراهن، الذي يترنح فيه شعبنا تحت هذا وباء كورونا.

وجاء في بيان صدر عن الأسيرين :" انطلاقا من حرصنا الوطني، وتحت طائلة المسؤولية المجتمعية، وفي ظل الأوضاع الراهنة من منطلق حرصنا والشعور على شعبنا عامة ومع أهل قريتنا الحبيبة بيتسيرا خاصة ، والحفاظ على أحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ النفس البشرية، وما يترتب علينا كمنتمين لحركة إسلامية مجاهد حركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف:" ندعو الله أن يمن علينا وعلى جميع أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية الأمن والأمان والعافية، والتحرر من نير هذا الاحتلال وهو الوباء الحقيقي الذي ينكل ويقتل ويهجر منذ أكثر من سبعين سنة.

ولا بد من الإشارة، إلى أن الأسير ثائر حمدان والذي اضرب عن الطعام لأكثر من 50 يوما، سيتم تحرره من سجون الاحتلال يوم الإثنين المقبل 13/4/2020، حيث سيتم استقباله من قبل الجهات المختصة، والتي بدورها ستنقله إلى الحجر الصحي لمدة 24 ساعة حتى يتم أخذ عينة الفحص وانتظار النتيجة، وبعد ذلك انتقاله إلى الحجر المنزلي في بيته في قرية بيت سيرا.

كما وسيفرج عن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي رياض أبو صفية، يوم الخميس المقبل 16/4/2020، وسيتم اتخاذ الخطوات الوقائية لكل أسير وهي نقله من قبل الجهات المختصة، وأخذ عينة الفحص وانتظار النتيجة، ومن ثم نقله إلى الحجر المنزلي في منزله بقرية بيت سيرا.

وأهاب الاسيرين في البيان بالمهنئين، انتظار انتهاء مدة الحجر وهي 14 يوما، ومن ثم سيتم الإعلان عن يوم للاستقبال حيال الانتهاء من الحجر مباشرة...