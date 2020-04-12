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سفارة فلسطين: فتح معبر رفح للعالقين من الاثنين حتى الخميس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 00:53 - 12 ابريل 2020
معبر رفح معبر رفح
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اعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة للمواطنين الفلسطينيين العالقين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة الى قطاع غزة  بضرورة  التوجه إلى معبر رفح البري بدءاً من يوم الاثنين الموافق ١٣ أبريل وحتى يوم الخميس الموافق ١٦ ابريل الجاري ، حيث يعمل المعبر وفق الآليات المتبعة.

وتقدم سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة المصرية المعنية، نظير جهودهم الدائمة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني  فى قطاع غزة، و دعم القضية الفلسطينية العادلة ، و مناصرة الحقوق الفلسطينية في كافة المنابر السياسية و الدبلوماسية و الحقوقية.

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