جماعة "أنصار الله" توجه تحذيراً حازماً للسعودية

توعد عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" محمد البخيتي السعودية بالرد على التصعيد العسكري السعودي الأخيرة، مشدداً أن الرد سيأتي في الأيام المقبلة.

واعتبر البخيتي أن "أي مبادرة لا تدعو لوقف الحرب بشكل كامل على اليمن هي مبادرة ناقصة"، مشدداً على أنَّ "عدم طلب رفع الحصار عن اليمن في أي مبادرة لوقف إطلاق النار في البلاد، سيجعل الحصار أمرا شرعيا".

وأوضح البخيتي أن "أضرار الحصار على اليمن أكبر من أضرار العمليات العسكرية، وأن عدم طلب رفع الحصار عن اليمن في أي مبادرة لوقف إطلاق النار سيجعل الحصار شرعيا"، مضيفا: "الإعلان السعودي خطوة تكتيكية للتضليل الإعلامي".

وتابع: "التحالف بقيادة السعودية أعلن هدنة كاذبة ولم يلتزم بها"، مضيفا: "استهداف السعودية لمنشآتنا النفطية سيعطينا المبرر لقصف المنشآت السعودية".

وشدد عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" على أنه "إذا أقدمت دول العدوان على التصعيد في الحديدة سيكون الخاسر الأكبر، مضيفا: "الاتصالات السياسية مع قوى العدوان مستمرة خاصة بعد التقدم الميداني لقواتنا".

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، بأن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، اعتباراً من يوم الخميس، 9 أبريل/ نيسان".

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن قرار قوات التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين سوف يساعد على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.