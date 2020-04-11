خبراء: احذروا الإفراط في غسل اليدين بالصابون



ذكر الكثير من الخبراء أن الحل الوقائي الأقوى لعدم الإصابة بفيروس كورونا يتمثل في المداومة على غسل الأيدي، لكن خبراء آخرين حذروا أنه بسبب كثرة غسل اليدين بالصابون واستخدام المطهرات، تجف البشرة.

وأوصت الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين من أجل تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك يحذر أطباء الجلد من أن هذه التدابير يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جلدية.

وأوضحت الأستاذة المساعد في قسم الأمراض الجلدية والمنقولة جنسيًا في جامعة "سيتشينوف"، ليودميلا سميرنوفا، أنه بسبب غسل اليدين المتكرر بالصابون واستخدام المطهرات، يمكن أن تجف بشرتك.

وفقًا للخبيرة، يوصى باستخدام المطهرات فقط أولئك المتواجدون في الأماكن العامة، ولا يزيد عن مرتين في اليوم. يجب ألا يزيد غسل اليدين بالصابون عن ست مرات في اليوم.

اتفقت معها خبيرة التجميل غالينا كاشتانوفا. وأوضحت أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يغادرون المنزل ، فإن النظافة العادية كافية.