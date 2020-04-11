نتنياهو: قوى خفية تسيطر على زمام الأمور في "اسرائيل" ويريدوا ان يسجونني

كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن أنّ الشخصيات السياسيّة والأمنيّة التي التقت رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، مؤخرًا، سمعت منه في الأشهر الأخيرة محاضرات ليلية طويلة ومفصلة منه عن سيطرة الدولة العميقة على "إسرائيل" وقوى خفية.

وشدد نتنياهو على أنّه لا توجد ديمقراطية في الكيان، ولكن حكم الموظفين الكبار ورجال القانون هو المُسيطِر على مفاصل الدولة.

وبحسب المصادر، التي اعتمدت عليها صحيفة (هآرتس)، فإنّ نتنياهو يعتبِر مكتب المدّعي العّام في "إسرائيل" أخطر من صواريخ حزب الله الدقيقة.

وقال في محادثةٍ مُغلقةٍ: إنّهم يريدون رؤيتي جالسًا في السجن، وإنّهم يقصدون النظام بأكمله، وقبل اختيار القضاة الذين سيُحاكمونه كان مقتنعًا بأنّ اليد الخفيّة ستُنظم له تركيبة القضاة الأكثر “يساريّة” وأصعبها، وهو الأمر الذي دفع نتنياهو إلى مطالبة القضاة بنفي النبأ بأنّهم ينتمون إلى الـ”يسار” (!).

وتابعت المصادر واسعة الاطلاع قائلةً للصحيفة إنّه قبل الانتخابات، عندما طلب منه أنْ يشرح لبعض الوزراء سبب عمل أفيغدور ليبرمان للإطاحة به، وجّه نتنياهو إصبع اللوم مرّةً أخرى على تلك الـ”قوات السريّة”. مُوضِحًا أنّه تمّ ابتزازه، مُشددًا أنّ نظام إنفاذ القانون يملك معلومات تستدعي إجراء تحقيق جنائي ضد ليبرمان، لكنه يمتنع عن استخدامه طالما أنّه يلتزم بالمهمة: اغتيال نتنياهو السياسيّ

وتابعت المصادر أنّ أزمة الـ”كورونا” تسببت في تأخير فتح محاكمة نتنياهو، وأنّه على وزير القضاء المكلف أنْ يقرر ما إذا كانت المحاكم ستفتح بحلول 24 أيّار (مايو)، وهو الموعد النهائي المحدد لجلسة الاستماع الأولى.