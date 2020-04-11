الليكود يدعو ريفلين لتفويض نتنياهو لتشكيل الحكومة بعد انتهاء مدة غانتس

دعا أعضاء من حزب "الليكود" الحاكم، الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، لتفويض بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، لتشكيل حكومة جديدة.

وانتهت مدة تفويض الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، من المفترض أن تنتهي ليلة الأحد (28 يوما)، وبأنه يمكن لنتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.

وأكدت القناة بأن الجنرال غانتس سيطلب من ريفلين مد فترة التفويض لتشكيل الحكومة، والمقررة ب14 يوما فقط، يمكن للرئيس الإسرائيلي اختيار رئيس حزب آخر أو أي عضو كنيست يحظى بأغلبية 61 عضوا بالكنيست (120 عضوا).

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، دعوة يوفال شتاينتس، وزير الطاقة، للرئيس الإسرائيلي، بإعادة تفويض رئيس حزب "الليكود" نتنياهو، بدعوى أنه الأجدر على تشكيل الحكومة المقبلة، أو الأفضل لتكوين ائتلاف حاكم في إسرائيل، خاصة وأن البلاد تعيش فترة طوارئ، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونوهت القناة إلى أن المفاوضات الجارية بين الليكود، بزعامة نتنياهو، و"أزرق أبيض"، بقيادة غانتس، ستؤدي إلى تناوب رئاسة الوزراء بينهما، فإنه يحق لنتنياهو، التكليف بتشكيل الحكومة، على الفور، وتوفير الوقت، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها إسرائيل، حاليا، بسبب فيروس كورونا المستجد.