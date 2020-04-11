الاحتلال يقرر تعليق الرحلات الجوية مع ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليق جميع الرحلات الجوية.

وأشار نتنياهو أن الجهات المعنية ستسمخ للطائرات التي أقلعت وهي الآن في طريقها إلى المطارات الإسرائيلية بالهبوط، على أن يتم وقف جميع رحلات الركاب الجوية التي لم تقلع بعد.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا لدى الاحتلال حوالي 10505، مع رصد ارتفاع ملموس في عدد الحالات الخطيرة.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 97 إصابة جديدة منذ مساء أمس، فيما ارتفع عدد المرضى في حالة خطرة بـ24 ووصل إلى 191 شخصا، 132 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.