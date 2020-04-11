بالصور: ماذا قال أول وزير عربي فور شفائه؟!

علق عبد القادر عمارة وزير التجهيز المغربي على اصابته بفيروس كورونا، فور تعافيه منه وعودته لمزاولة عمله، وتنفيذ مهامه الرسمية.

ونشر عمارة صورتين له من داخل مكتبه وأرفقهما بتدوينة، كتب فيها: "بعون الله وتوفيقه شرعت اليوم 11 أبريل 2020، بمباشرة عملي في مكتبي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء".

وفي نفس التدوينة قدم الوزير الشكر للعاملين في القطاع الطبي المغربي، وتمنى التوفيق للبلاد بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتعرض عمارة للإصابة بالفيروس في مارس الماضي، وقرر تطبيق الحجر الصحي على نفسه في المنزل، وتعاطى عقار الكلوروكين.

وبعد 10 أيام من الججر، تم نقله للمستشفى العسكري، قصد تطبيق بروتوكول استخدام الدواء، حيث تعافى من مرضه.