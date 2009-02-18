الاحتلال يزيل حاجز ضاحية البريد بالقدس ويجبر المواطنين على استخدام معبر قلنديا

فلسطين اليوم-القدس

شرعت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بإزالة حاجز ضاحية البريد- بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأزالت المكعبات والمقاطع الأسمنتية الفاصلة بين جزء من مساريْ الشارع الرئيسي، وذلك بعد إغلاق بوابة ضاحية البريد بشكل نهائي يوم أمس الأول.

وتعمل سلطات الاحتلال على فتح الشارع بالاتجاهين دون تمكن سكان ضاحية البريد أو بلدة الرام من استخدامه، واضطروا إلى استخدام معبر قلنديا العسكري في دخولهم وخروجهم من وإلى القدس.

وأجرى جنود الاحتلال عمليات تمشيط كبيرة بالقرب من البوابة الحديدية التي تم إغلاقها، ونصبوا كاميرات فوق البوابة لمراقبة تحركات المواطنين في الجانبين تمهيداً لعملية إتمام الإغلاق الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على المواطنين الفلسطينيين في ضاحية البريد والرام خاصة على طلبة المدارس، الذين يتوجهون إلى مدارسهم داخل المدينة المقدسة بشكل يومي،

فضلاً عن نشر الدوريات وعناصر الجنود في المنطقة على مدار ساعات اليوم.

من جهة ثانية، شددت قوات الاحتلال من إجراءات تفتيشها لسيارات المواطنين المقدسيين على حاجز جبع القريب من مدخل بلدة الرام الشمالي، وأجبرت السيارات على التوجه لمعبر قلنديا وعدم استخدام طريق جبع للتوجه من والى القدس، الأمر الذي أحدث ارتباكات وإزدحامات واختناقات في حركة المرور.