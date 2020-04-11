أبو نعيم يكشف عن خطة حكومية لمحاصرة فيروس كورونا في حالة تفشى في غزة

قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم "إن الإجراءات الحكومية أثمرت بشكل إيجابي في محاصرة فيروس كورونا".

وقال أبو نعيم في تصريحات متلفزة : إن وصف "الفدائي الأول" هو ليس لشخص ولكن للموقع، من خلال الجنود والضباط الذين يستحقون الثناء، وأكثر من ذلك.. على وقوفهم بجانب أبناء شعبهم.

وأضاف، "حدث لقاء بيني وبين المصابين الأوائل بفيروس كورونا في مدرسة بلقيس، ولم تحدث مصافحة، وفي اليوم التالي أبلغنا بأنهما مصابين، واضطررنا لدخول الحجر كإجراء احترازي".

وأشار أبو نعيم، "أثناء تواجدنا في الحجر الاحترازي كان لنا تواصل مباشر مع كل مفاصل الوزارة وجهات الاختصاص عبر الاتصالات الهاتفية".

ولفت إلى أنه تم متابعة تنفيذ الحجر الصحي لجميع العائدين عبر معابر قطاع غزة، منوها إلى أن بداية الحجر المنزلي للعائدين كانت من 10 حتى 14 مارس الماضي، ثم فُرض الحجر الإلزامي في المراكز على الجميع، ولا يوجد شخص واحد دخل غزة ولم يوضع في الحجر الاحترازي.

وبين أبو نعيم، "لدينا خطط معدة فيما لو ظهرت إصابات في بعض المناطق، تتضمن إجراءات إغلاق وغيرها".