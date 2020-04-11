مشاهدة قناة ذكريات السعودية بث مباشر على يوتيوب جودة عالية بدون تقطيع (تردد قناة ذكريات)

حظيت قناة ذكريات السعودية الجديدة 2020 على مشاهدة كبيرة من المشاهدين العرب، على من أن القناة الجديدة لازالت قيد البث التجريبي من خلال القمر الصناعي نايل سات وذلك على عدد 5 ترددات ليتمكن الجميع من متابعة برامج وحلقات ومسلسلات قناة ذكريات.

أطلقت هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية قناة “ذكريات” لعرض أعمال الماضي الجميل، بتوجيه من وزير الإعلام، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وأوضحت الهيئة، أن القرار يأتي استشعارا منه بأهمية ما تمر به المملكة اليوم من تبعات فيروس كورونا المستجد، لتشارك المواطنين والمقيمين والذين التزموا المكوث في منازلهم خلال هذه الأزمة بإعادة عرض برامج تلفزيونية لزمن صنع أيامنا.. ولا تزال قلوبنا تنبض له وفاء وإيمانا منها بما تملكه من إرث كبير في ماضينا الجميل، وما فيه من ثقافة وترفيه.

وخصصت هيئة الإذاعة والتلفزيون جزءا كبير من الماضي الجميل للمشاهدين في منازلهم لتكون بادرة تجمع الأحبة، وتخفف من وطاة تبعات البقاء في المنزل، لقضاء أوقات مليئة بالذكريات وامتع اللحظات وتحتفي قناة “ذكريات الجديدة برئنا الكبير، وزمن الروائع الذي بدا أواخر السبعينيات وحتى بداية الألفية، حيث تستعرض أجمل وأكثر برامج ومسلسلات الأسس التي ساهمت في صناعة جيل الثمانينات والتسعينات إلى بداية الألفية وستعرض القناة مجموعة من البرامج والأعمال الدرامية، التي كانت تواكب الشغف و تصنع الحدث، وساهمت في صناعة جيل لا زلنا نحن إبداعاتهم قناة “ذكريات” إضاءة وفاء لزمن الرفاه، ولمحة امتنان لجيل صنع بدايات البث التلفزيوني السعودي والعربي، ومن خلاله وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه من الثراء في المحتوى وفي والثقافة.

مشاهدة قناة ذكريات

وتم إطلاق القناة على الترددات الآتية: بث HD ( النايل سات – 12284 – V، العرب سات – 12149 – H، العربسات – 11230 – H )، ونظام البث العادي SD (النايل سات – 12149 – H، العرب سات – 12015 – H).

وستكون هناك العديد من البرامج والمسلسلات القديمة سواء كانت مسلسلات سعودية او مسلسلات عربية قديمة ومسلسلات اطفال قديمة.

برامج قناة ذكريات

برنامج حروف .

. برنامج بنك المعلومات .

. برنامج مسرح التلفزيون

برنامج رواد ومواهب

برنامج الكاميرات الخفية

برنامج الحصن

مسلسلات قناة ذكريات

مسلسل عودة عصويد

مسلسل أصابع الزمن

مسلسل خزنة

مسلسل سحور على مائدة أشعب

مسلسل جحا

مسلسل خلك معي

مسلسل عائلة أبو رويشد

مسلسل العولمة

مسلسل الديرة نت

مسلسل الأطفال الشهير بابا فرحان

موعد انطلاق القناة

الليلة سوف تبداء انطلاق بث قناة ذكريات السعودية 2020 من خلال البث المباشر ليومنا هذا الخميس الموافق 9 ابريل 2020 وذلك في تمام الساعة 5 من مساء اليوم.

ويمكن للجميع مشاهدة القناة من خلال التلفزيون وتجهيز ريسيفراتهم وإلتقاط الإشارة الخاصة بهم, وكذلك عبر اليوتيوب بشكل مباشر ودون تقطيع.