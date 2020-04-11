ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد_19) في الأراضي الفلسطينية.

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم "إنه لم تسجل أية إصابات جديدة"، مشيراً إل أن نتائج 155 عينة أظهرت انها غير مصابة، لتستقر الحصيلة عند 268، تماثلت 46 منها للشفاء.

وتطرق ملحم، إلى اجتماع رئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، وتأكيدهما على ديمومة عمل النظام القضائي وسيادة القانون واستقلال القضاء خلال الفترة الاستثنائية التي نعيشها.