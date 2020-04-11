صحيفة إسرائيلية تحذ المسؤولين الإسرائيليين للاستجابة لمبادرة حماس بشأن الأسرى

دعت صحيفة إسرائيلية المسؤولين الإسرائيليين على الصعيدين الأمني والسياسي إلى التعامل مع مبادرة حركة حماس بجدية مطلقة.

وشدَّدَت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في مقالها الافتتاحي على ضرورة أن تتعامل "إسرائيل" بشكل جدي مع مبادرة حركة "حماس" التي أعلن عنها قائد الحركة بغزة يحيى السنوار، والتي تهدف بشكل حقيقي لإنهاء قضية الأسرى والمفقودين التي تعيق استمرار محادثات التهدئة.

كما دعت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تبني الجانب الإنساني، وعدم استخدامه فقط للأهداف السياسية الداخلية، مشيرةً إلى ان "حماس" ستقدم معلومات حول أوضاع الاسرى والمفقودين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من كبار السن ومرضى ونساء.

وكان موقع "كان" العبري، كشف بالأمس أن مصدراً أمنياً إسرائيلياً صرح قائلا: "لدينا نية جدية لتبادل الأسرى، وأن هذه فرصة لن تتكرر".