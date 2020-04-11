في حادثة اثارت جدلاً حاداً.. المصريون يرفضون دفن ضحايا فيروس كورونا

اثار تعدد حالات رفض المصريين دف ضحايا فيروس كورونا، استياء الكثيرين، وهو ما دفع الدكتور شوقي علام، مفتي مصر لإصدار فتوى بعدم جوز حرمان المسلم لأخيه المسلم من "الحق الإلهي المتمثل في الدفن".

وشددت الفتوى على أنه "لا يجوز بحال من الأحوال ارتكاب الأفعال المُشينة من التنمر – الذي يعاني منه مرضى الكورونا شفاهم الله أو التجمهر الذي يعاني منه أهل الميت رحمه الله عند دفنه.

وأشار إلى انه لا يجوز اتباع الأساليب الغوغائية من الاعتراض على دفن شهداء فيروس كورنا التي لا تمت إلى ديننا ولا إلى قيمنا ولا إلى أخلاقنا بأدنى صلة".

واعتبر المفتي من يتوفى متأثرا بفيروس كورونا "في حكم الشهيد عند الله تعالى لما وجد من ألم وتعب ومعاناة حتى لقي الله تعالى صابرا محتسبا، فإذا كان المتوفى من الأطباء المرابطين الذي يواجهون الموت في كل لحظة ويضحون براحتهم بل بأرواحهم من أجل سلامة ونجاة غيرهم، فالامتنان والاحترام والتوقير في حقهم واجب والمسارعة بالتكريم لهم أوجب".

وأضاف: "على من حضر من المسلمين وجوبا كفائيا أن يسارعوا بدفنه بالطريقة الشرعية المعهودة مع اتباع كافة الإجراءات والمعايير الصحية التي وضعتها الجهات المختصة لضمان أمن وسلامة المشرفين والحاضرين، وبما يضمن عدم انتشار الفيروس إلى منطقة الدفن والمناطق المجاورة".

وفي ختام رسالته دعا جميع المصريين "أن يعملوا جميعا على سد أبواب الفتن بعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة، وألا يستمعوا إلا لكلام أهل العلم والاختصاص".