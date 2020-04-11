ما هو سر حذف "يوتيوب" مقابلة مع طبيب روسي اكتشفت إصابته بكورونا بعد لقائه بوتين؟

أثار حذف موقع "يوتيوب" مقطع فيديو لتصريحات لدينيس بروتسينكو كبير الأطباء بأحد مستشفيات موسكو، تم تشخيص إصابته بكورونا، بعد أيام من لقائه الرئيس فلاديمير بوتين.

وأبلغ "يوتيوب" التابع لشبكة "غوغل" بانه حذف المقابلة الخاصة مع بروتسينكو التي بثتها القناة في 20 مارس الماضي وشاهدها منذ ذلك الحين أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وذكر يوتيوب أن هذه الخطوة جاءت بدعوى أن المقابلة تم تصنيفها كـ"مادة غير مقبولة" وهي "تخالف معايير الموقع".

كما لفت "يوتيوب" إلى إدخاله تغييرات في إجراءات فحص المواد المنشورة عليه لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويتولى بروتسينكو منصب كبير الأطباء في المستشفى رقم 40 المخصص لعلاج مصابي كورونا، والواقع في ضاحية كوموناركا جنوب غربي موسكو.

وتم تشخيص إصابة بروتسينكو بالفيروس بعد أيام من زيارة بوتين إلى المستشفى في 24 مارس حيث التقى الطبيب وصافحه أمام عدسات الإعلام.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم أن بوتين في حالة صحية "ممتازة".