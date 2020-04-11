الولايات المتحدة تعرض مكافأة ١٠ ملايين دولار مقابل معلومات عن الكوثراني

عرضت الولايات المتحدة، الليلة الماضية، مكافأة مالية قيمتها عشرة ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن محمد الكوثراني.

والكوثراني هو أحد كبار قادة حزب الله في العراق. وهو كان مساعدا للجنرال الإيراني قاسم سليماني، القائد في الحرس الثوري، الذي اغتالته الولايات المتحدة في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد في يناير/ كانون الثاني المنصرم.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في إعلانها عن الجائزة، إن الكوثراني تولى مسؤولية التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران، التي كان ينظمها سابقا سليماني.

و زعمت الخارجية الامريكية "ان هذه الجماعات قمعت بشكل عنيف الاحتجاجات الشعبية في العراق وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية".