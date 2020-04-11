مصادر: توقعات بفتح معبر رفح منتصف الاسبوع الجاري لادخال العالقين بالجانب المصري

أفادت مصادر خاصة بأنه من المتوقع أن يتم فتح معبر رفح البري مع مصر، منتصف الاسبوع الحالي لادخال المسافرين العالقين بالجانب المصري.

و بحسب المصادر، فسيتم فتح المعبر يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل للعالقين في مصر.

و كانت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني دعت العالقين في جمهورية مصر العربية، بضرورة تسجيل بياناتهم لدى الهيئة؛ من أجل حصر أعداد العالقين تمهيداً لترتيب آلية عودتهم لقطاع غزة، وذلك وفق المعايير التي وضعتها لجنة الطوارئ في قطاع غزة للوقاية من فيروس كورونا.

و وفقا للمغايير، فسيخضع جميع القادمين للحجر الصحي لمدة 21 يوماً قابلة للتمديد بحسب ما تقرره وزارة الصحة مكاناً وزماناً.