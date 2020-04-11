سلطة النقد تجري تحقيقًا بشأن التلاعب بأسعار العملات و صرف الحوالات

قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم السبت، إنها تجري تحقيقًا في شكاوى بشأن قيام بعض الصرافين بالتلاعب في أسعار صرف العملات خلال فترة الطوارئ.

وأضاف محافظ سلطة النقد في بيان صحفي، أن التحقيق يجري أيضًا في صرف الحوالات الواردة بعملة أخرى بخلاف العملة الأصلية للحوالة بما يخالف التعليمات الصادرة وشروط الترخيص.

وأوضح، أن سلطة النقد حافظت خلال فترة الطوارئ على قيام المصارف والصرافين بتوفير خدمة الحوالات والحوالات السريعة للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم السماح للصرافين بالعمل في كافة المحافظات وتقديم خدمة الحوالات الصادرة والواردة لتسهيل تحويل الأموال من وإلى فلسطين بما يشمل إيصال الأموال إلى طلبة فلسطين بالخارج.

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل صراف يثبت عدم التزامه بالتعليمات ويستغل ظروف الطوارئ ويتلاعب في أسعار صرف العملات.

ولفتت سلطة النقد أن الصرافين ملزمون بموجب التعليمات بالإفصاح للجمهور عن أسعار العملات على شاشة خاصة بذلك.

ودعت الجمهور للحصول على وصل استلام بالعملية المالية التي يتم تنفيذها من خلال الصرافين والاحتفاظ بها والتقدم بشكوى رسمية لسلطة النقد في حال عدم التزام الصراف بأسعار الصرف حسب السوق وفي حالات عدم تسديد الحوالة بالعملة الأصلية.

وشددت سلطة النقد على أن ظروف الطوارئ لن تحول دون ملاحقة الصرافين غير المرخصين والمرابين من خلال الأجهزة المختصة، محذراً الجمهور من التعامل معهم.