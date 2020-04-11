وفاة 3 أطباء مصريين و اصابة 43 اخرين بفيروس كورونا

نقلت صحيفة الاهرام المصرية عن النقابة العامة للأطباء في مصر، قولها إن 3 من أعضائها الاطباء توفوا، و أصيب 43 آخرين بفيروس كورونا حتى الآن، وذلك طبقا للبيانات الواردة من النقابات الفرعية.

وقالت النقابة العامة للأطباء المصريين، إن ما تم حصره حتى الآن من إصابات بين الأطباء في الداخل بفيروس كورونا، هو إصابة ثلاثة وأربعين طبيبا، ووفاة ثلاثة أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل)، وما زال الحصر مستمرا ومرشحا للزيادة.

ودعت نقابة الأطباء وزارة الصحة للإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم.

وطالبت النقابة جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

كما شددت النقابة على جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، علما أن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.

وناشدت النقابة مجلس الوزراء إضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.