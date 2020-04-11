اعلام الاحتلال: نتنياهو يأمر بوقف جميع الرحلات الجوية إلى "إسرائيل" لمواجهة كورونا

بعد الفضيحة التي تمثلت بوصول مسافرين من الولايات المتحدة الى كيان الاحتلال، وركوبهم سيارات اجرة وذهابهم لبيوتهم مباشرة؛ أمر مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بوقف الرحلات القادمة الى "إسرائيل" حتى يتم التوصل إلى ترتيبات قانونية تسمح لقيادة الجبهة الداخلية بنقل القادمين فور مغادرتهم الطائرة إلى الفندق.

و وفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فسيتم السماح للطائرات التي أقلعت بالفعل إلى "إسرائيل" بالهبوط ، وستوقف جميع الرحلات الجوية.

و أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد لتصل الى 10505 بواقع 97 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

كما سجلت 95 حالة وفاة وارتفع عدد المتعافين الى 1236 بواقع 53 حالة شفاء جديدة، لكن القلق الأكبر سجل في الحالات الحرجة حيث قفزت الحالات الى 191، والاصابات المتوسطة ارتفعت الى 152، ومن يتلقون التنفس الاصطناعي الكامل ارتفع الى 132.