الرئيس التونسي يوعز بإرسال وفد طبي لايطاليا لمواجهة "كورونا"

في مبادرة إنسانية، أوعز الرئيس التونسي قيس سعيد بإرسال فريق طبي إلى إيطاليا لمساعدتها في إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وضم الوفد أطباء متطوعين مختصين في التخدير والإنعاش وفي الأمن البيولوجي وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش والتخدير.

وقالت رئاسة الجمهورية في تصريح مقتضب عبر "فيسبوك": "بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد غادرت صباح اليوم السبت 11 أبريل 2020 بعثة طبية تونسية إلى إيطاليا لمعاضدة مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس كورونا في هذا البلد الصديق".

وأِشارت الرئاسة إلى أن هذه المبادرة جاءت على إثر اتصال هاتفي بين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والرئيس قيس سعيد، ناقشا فيه "الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس والوضع الصحي في العالم كله".

وأكد سعيد استعداد بلاده لإرسال وفد طبي لمساعدة السلطات الإيطالية على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس".