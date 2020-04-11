وزارة الصحة بغزة تعيد فتح مستوصف النصيرات بعد اغلاقه لعدة ايام

وافقت وزارة الصحة في غزة على إعادة فتح مستوصف النصيرات بشكل جزئي، و ذلك بعد اغلاق استمر لعدة أيام.

و كانت وزارة الصحة أغلقت المستوصف بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا، مما أثار غضب سكان المخيم، لا سيما أنه المركز الطبي الوحيد الذي يقدم الخدمة الصحية لأكثر من ١٠٠ الف مواطن يقطنون المخيم.

و سيعود المستوصف للعمل في الفترة المسائية ابتداء من يوم غدٍ الأحد بشكل مؤقت إلى حين انتهاء أزمة جائحة "كورونا"، على أن يعود المستوصف للعمل على مدار الساعة بعد انتهاء الأزمة.

وكان رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية النصيرات موسى جبر، برفقة لجنة الطوارئ المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية، بذلوا جهودا حثيثة ومتواصلة للعمل على إعادة فتح المستوصف بشكل عاجل، وتقدموا بعدة مقترحات للجهات الرسمية تهدف إلى تطوير أقسام المستوصف والعمل على توسعته، وتوفير ما يلزمه من إمكانيات.

وساهمت العديد من الجهات والشخصيات الرسمية، في قرار وزارة الصحة بإعادة فتح مستوصف النصيرات، وتوجّه جبر بالشكر لوكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، على استجابته السريعة لإعادة فتح المستوصف بشكل مستمر، معبرا عن تقديره للدور الهام الذي قامت به لجنة الطوارئ المنبثقة عن الفصائل في النصيرات لإعادة فتح المستوصف.